Вьюгин: Широкие ограничения расчетов наличными можно будет ввести лет через пять

Ограничения на расчеты наличными в России сейчас можно вводить по крупным покупкам, конкретизировав виды сделок; более широкие ограничения технологически возможны лет через пять, считает бывший замминистра финансов, член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин. Его цитирует «Прайм». Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что пора подумать о сокращении объемов расчетов наличными деньгами, вводить ограничения он посоветовал постепенно и предложил начать с крупных покупок.

Государству хочется собирать побольше налогов со сделок, которые проходят наличными, в частности, по сделкам по купле-продаже недвижимости, а также по сделкам по приобретению ювелирных изделий, объяснил Вьюгин. Инфраструктура для безналичных платежей не только по большим сделкам будет готова лет через пять, считает он. «Введение широкого запрета на движение наличных сейчас довольно сложно и болезненно для населения. Для того чтобы пользоваться безналичным оборотом, нужно очень хорошее проникновение банковских услуг, прежде всего банковских карт, банкоматов. В перспективе такие меры ввести возможно. Технологии развиваются быстро, и лет через пять этот вопрос можно ставить уже реально», - добавил банкир.