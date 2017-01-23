Brent подешевела до $55,43 за баррель

Нефть дешевеет на азиатских торгах. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,1% до $55,43 за баррель. Мартовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,1% до $53,16 за баррель.

На настроениях трейдеров сказываются сообщения о сокращении производителями, входящими и не входящими в ОПЕК, январской добычи на 83% от запланированных 1,8 млн барр. в сутки.

Также влияние на цены оказывает публикация отчетности о числе буровых установок. Так, по данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 – максимума с ноября 2015 г. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 г., хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 г.

В конце прошлой недели цены на нефть выросли примерно на 2% на ожиданиях встречи производителей нефти.