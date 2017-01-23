«Нордеа банк» продал розничный портфель на 16 млрд рублей Совкомбанку

Российская «дочка» шведской группы Nordea – «Нордеа банк» продал розничный портфель Совкомбанку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместный пресс-релиз кредитных учреждений. На 1 января 2017 г. розничный кредитный портфель «Нордеа» составлял 16 млрд руб., 97,3% его объема приходилось на ипотечные кредиты. Большая часть ипотеки номинирована в рублях. Кроме того, небольшой объем розничного портфеля банка приходился на автокредиты и потребительские займы.

С 23 января 2017 г. все физические лица – заемщики «Нордеа банка» – переходят на обслуживание в Совкомбанк. Предполагается, что условия договоров для клиентов останутся без изменений.

«Для "Нордеа банка" продажа розничного кредитного портфеля является важным шагом в рамках сокращения розничных операций и стратегии по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 г.», – заявил предправления «Нордеа» Михаил Поляков. Его слова приводятся в пресс-релизе.

«Сделка полностью укладывается в нашу стратегию, приближая нас к достижению стратегической цели в 50% обеспеченных ссуд от общего размера розничного портфеля», – объяснил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, которого также цитирует пресс-служба.

18 января эту сделку анонсировал «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, информированных о ходе переговоров. Газета отмечала, что ипотечные кредиты покупает Совкомбанк, который почти не работает на рынке ипотеки, и предполагала, что для покупателя эта сделка – приобретение безрискового актива с хорошей доходностью. Издание также отметило, что для «Нордеа банка» эта сделка является логичной после решения в 2014 г. полностью прекратить развитие розничного бизнеса и сосредоточиться на корпоративном сегменте.

«Нордеа банк» по итогам III квартала 2016 г. занимал 34-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», Совкомбанк – 18-е место.