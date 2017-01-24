Рекомендации по акциям: «ВТБ капитал» переоценил электроэнергетические и телекоммуникационные бумаги

Raiffeisenbank понизил рекомендацию по акциям «Юнипро» с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость – с 3,48 руб. до 3,06 руб.

«ВТБ капитал» провел переоценку компаний электроэнергетического сектора:

- повысил прогнозную стоимость акций «Юнипро» с 2,5 руб. до 2,65 руб., рекомендация «продавать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Энел Россия» с 0,95 руб. до 1,1 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

«ВТБ капитал» провел переоценку компаний телекоммуникационного сектора:

- понизил рекомендацию по GDR АФК «Система» с «покупать» до «держать», но повысил прогнозную стоимость с $9 до $9,6;

- повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $9 до $9,6, сохранив рекомендацию «держать».

«Ренессанс капитал» понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $6 до $5,9, рекомендация «продавать» не изменилась.

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость GDR MD Medical Group («Мать и дитя») c $11,4 до $11,5, рекомендация «покупать» не изменилась.