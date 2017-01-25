Brent торгуется на уровне $55,28 за баррель

К 8.19 мск 25 января мартовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,28 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени стоили $52,99 за баррель. Котировки слабо снижаются после умеренного роста вторника. Как напоминает «Интерфакс», днем ранее на рынке уверенность в сокращении добычи нефтедобывающими странами перевесила опасения, связанные с ростом производства нефти в США, и баррель Brent подорожал на 0,4%, до $55,44, а баррель WTI - на 0,8%, до $53,18.

В среду инвесторы ждут публикации данных Министерства энергетики о коммерческих запасах углеводородов в стране. По оценкам Американского института нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за предыдущую неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей, сообщает OilPrice.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США увеличились на 2,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 20 января, сообщает Yahoo Finance.

Планы президента Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт грозят ценовыми потрясениями мировому рынку нефти, считает аналитик Goldman Sachs Дэмьен Курвалин. По его словам, в таком случае сложится благоприятный налоговый режим для производителей сланцевой нефти в США, которые существенно увеличат добычу.