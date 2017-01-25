Рекомендации по акциям: HSBC рассортировал бумаги ритейлеров

HSBC провел переоценку компаний российских ритейлеров:

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $34,7 до $35, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $49,9 до $44,2, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $7,3 до $7,4, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR O’Key Group с $2,3 до $2,4, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Дикси» с 326 руб. до 276 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $35 до $37, рекомендация «покупать» не изменилась.

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $35 до $38,4, рекомендация «покупать» не изменилась.

HSBC повысил прогнозную стоимость GDR «Глобалтранса» с $5,6 до $7,7, рекомендация «покупать» не изменилась.