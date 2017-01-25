«Дыра» в балансе Международного банка развития составила 920 млн рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского Международного банка развития составила 920,5 млн руб., говорится в «Вестнике Банка России».

Размер активов кредитной организации на 9 октября по результатам обследования составил 350,119 млн руб. при обязательствах в 1,271 млрд руб., сообщает регулятор.

Банк России с 9 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка развития. По данным ЦБ, кредитная организация не исполняла требований законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, и была неспособна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Кроме того, Международный банк развития проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в декабре 2016 г. сообщило, что за выплатой возмещения по вкладам банка могут обратиться около 760 вкладчиков на сумму порядка 364,2 млн руб.