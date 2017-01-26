Рекомендации по акциям: Morgan Stanley пересмотрел взгляды на нефтегазовые бумаги, а Citi – на металлургические

Morgan Stanley провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- понизил рекомендацию по GDR «Новатэка» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась со $132 до $128;

- повысил прогнозную стоимость акций «Башнефти» с 3300 руб. до 3500 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Газпрома» с $1,8 до $1,9, рекомендация «продавать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с $54 до $60, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $6,8 до $7,7, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза» с $0,49 до $0,51, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с $7,17 до $8,5, рекомендация «покупать» не изменилась.

Citi провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил рекомендацию по GDR ММК с «покупать» до «держать», но прогнозная стоимость повысилась с $8,44 до $8,52;

- повысил рекомендацию по GDR «Северстали» с «продавать» до «держать», а прогнозную стоимость – с $12 до $13,6;

- повысил прогнозную стоимость акций Evraz с 2,08 до 2,21 британского фунта, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR НЛМК с $13,62 до $14,62, рекомендация «продавать» не изменилась.

UBS понизил рекомендацию по акциям «Норникеля» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась со $190 до $165.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость GDR Global Ports с $3,1 до $4,5, рекомендация «держать» не изменилась.