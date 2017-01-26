Курс доллара превысил 60 рублей после заявлений ЦБ и Минфина

Доллар США в четверг, 26 января, в ходе торгов на Московской бирже впервые за неделю превысил отметку в 60 руб. после заявления Центробанка о начале покупки валюты для нужд Минфина. Котировки нефти Brent при этом остаются выше $55 за баррель.

Курс доллара США составил 60,05 руб./$ в 13.37 мск, что на 49,29 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 64,3 руб.

Умеренное снижение валютного курса рубля к доллару и евро, наблюдаемое 26 января, связано с новостями о том, что Минфин с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При падении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Как считают участники рынка, ежедневный объем покупки валюты, которую с февраля начнет осуществлять Минфин через Банк России, не превысит $100 млн.