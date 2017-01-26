Патриарх предложил Думе создать банк для бедняков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Госдуму ограничить деятельность микрофинансовых организаций, создать банк для бедняков и освободить от налога на недвижимость многодетные семьи с небольшими доходами, а также высказал опасения, что роботизация производства может привести к росту безработицы. Как сообщают информагентства, он заявил это на Рождественских чтениях в парламенте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что депутаты «услышат голос пастыря и Русской православной церкви и постараются сделать все», чтобы предложения предстоятеля РПЦ были реализованы в форме законов, сообщает агентство «Москва».

Патриарх призвал депутатов «поставить законодательную преград»у на пути микрофинансовых организаций, которых он назвал «финансовыми спекулянтами», передает «Интерфакс». «Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», - заявил он. По его словам, «нередко подобные займы, кредиты выдаются страдающему алкогольной или наркотической зависимостью». «Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества», - отметил патриарх. Он назвал представителей такого бизнеса «мироедами, своей жадностью подрывающие идею общественной справедливости» и напомнил, что таким словом называли в дореволюционной России людей, которые «наживались за счет бедняков».

Предстоятель РПЦ также предложил подумать о возможности создания в России банков для бедняков. «Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования», - сказал патриарх Кирилл. С таким опытом он ознакомился в Индии. «Иногда человеку просто нужно было $200, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных - без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать», - объяснил он.

Он призвал освободить от налога на недвижимость многодетные семьи с невысоким достатком. Как передает «Москва», патриарх напомнил, что закон освобождает от уплаты такого налога 15 категорий граждан, но эти семьи в список льготников не попали. «Мне известно, что на местном уровне органы власти могут установить льготу по этому налогу для многодетных. Но этим правом воспользовались всего лишь несколько регионов. Укрепление семей, в том числе материальное, это общенациональная задача, и поэтому я призываю пересмотреть список льготных категорий граждан на уровне федерального закона, добавить туда многодетные семьи с невысоким достатком», - сказал он.

«Одной из проблем развития новых технологий в сфере общественной жизни может стать безработица, сказал также патриарх. - Неизбежная и скорая автоматизация и роботизация многих производственных и аналитических процессов, по мнению ряда исследователей, могут привести к массовым сокращениям наемных работников уже в среднесрочной перспективе. Мы не призываем к тому, чтобы остановить прогресс, но в центр экономического и технологического прогресса необходимо ставить человека, а не исключительно рентабельность производства. Возможно, что скорое развитие информационных технологий и внедрение автоматизации в разные сферы жизни - от общественного питания и торговли до аналитических процедур и сферы искусства - потребует от государства серьезного пересмотра социальных обязательств». Он призвал депутатов внимательно отнестись к этой проблеме, передает агентство «Москва».