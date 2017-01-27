Рекомендации по акциям: инвестбанки переоценили электроэнергетиков и нефтяников

Raiffeisenbank провел переоценку компаний электроэнергетического сектора:

- понизил рекомендацию по акциям «Русгидро» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с 0,98 руб. до 1,1 руб.;

- понизил рекомендацию по акциям «Энел Россия» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с 1,09 руб. до 1,1 руб.;

- понизил прогнозную стоимость акций «Юнипро» с 3,06 руб. до 3 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Интер РАО ЕЭС» с 4,13 руб. до 4,75 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $7,4 до $7,7, рекомендация «держать» не изменилась.

UBS понизил прогнозную стоимость акций «Норникеля» со $165 до $160, рекомендация «держать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил рекомендацию по акциям Московской биржи с «продавать» до «держать», а прогнозную стоимость – со 117,2 руб. до 129 руб.

«Сбербанк CIB» провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил прогнозную стоимость акций «Газпрома» с $2 до $2,75, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Газпром нефти» с $4,5 до $5,5, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с $55 до $65, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $130 до $155, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $ до $7,5, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с $5,7 до $7, рекомендация «держать» не изменилась.