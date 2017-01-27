ЦБ усилит надзор за банками, в которых размещаются средства госкомпаний

Банк России намерен усилить надзор за банками, в которых размещают средства стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании с госучастием. Проект соответствующего указания размещен на сайте ЦБ.

Указание вступит в силу с 31 марта 2017 г. Усиление надзора за кредитными организациями необходимо для исключения риска утраты средств госструктур.

Согласно пояснительной записке к документу регулятор предлагает ввести новые формы отчетности для банков, в которых размещают средства стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, компании с госучастием, а также юридические лица, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, включая дочерние и зависимые общества, и государственные внебюджетные фонды.

Эти банки будут обязаны предоставлять в ЦБ сведения о банковских счетах, аккредитивах, договорах банковского счета и банковского вклада указанных категорий юридических лиц в срок не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.