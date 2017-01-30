Рекомендации по акциям: у инвестбанков нет единого взгляда на потребительский сектор

«ВТБ капитал» понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $44 до $41, рекомендация «держать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $5,9 до $6, рекомендация «продавать» не изменилась.

Credit Suisse провел переоценку нефтяных компаний:

- повысил рекомендацию по акциям «Лукойла» с «продавать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $43 до $65;

- повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $5,2 до $6, рекомендация «держать» не изменилась.