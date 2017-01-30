Банк «Приморье» сообщил о хакерской атаке на его счета

Банк «Приморье» (Владивосток) сообщил о хакерской атаке на его счета в ночь на 28 января. В сообщении на сайте банка отмечается, что ни один клиентский счет не пострадал.

«Объектом покушения стали деньги банка – ни один клиентский счет не пострадал», – подчеркивается в заявлении председателя правления «Приморья» Андрея Багаева. Банк обратился в полицию, ведется следствие. «Размер ущерба требует уточнения, поскольку большую часть несанкционированных операций удалось пресечь», – отмечает Багаев.

В настоящее время все отделения и банкоматы «Приморья» функционируют в штатном режиме, операции клиентов совершаются в полном объеме, говорится в сообщении.

По неофициальной информации, общий ущерб от действий мошенников превысил 50 млн руб., передает «Интерфакс». Преступники провели более 50 операций в банкоматах банка по снятию крупных сумм, а также переводили деньги на другие счета для последующего обналичивания.

Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока России. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Ларисе Белобровой принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) – 11,46%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле Маляренко) – 6,27%. Банк «Приморье» по итогам 2016 г. занял 133-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».