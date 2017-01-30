Патрушев отчитался Путину о прибыли Россельхозбанка в 0,5 млрд рублей против убытка годом ранее

Россельхозбанк получил чистую прибыль в 2016 г. в 0,5 млрд руб. против убытка годом ранее, заявил глава банка Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Патрушева, общий кредитный портфель банка на 1 января 2017 г. превысил 1,7 трлн руб., а операционная прибыль достигла рекордных для Россельхозбанка 55 млрд руб.

«Вместе с тем практически весь объем доходов направлен на резервы в целях обеспечения расчистки баланса от токсичных активов. По нашей оценке, самый тяжелый период в этой работе мы преодолели и при этом смогли в 2016 г. обеспечить чистую прибыль после создания резервов, которая составила более 0,5 млрд руб.», - сказал Патрушев.

Топ-менеджер уточнил, что банк направил на формирование резервов в 2016 г. 53 млрд руб. Патрушев подчеркнул, что агропромышленный комплекс остается главным стратегическим клиентом и партнером РСХБ. Так, заемщикам АПК в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в 2016 г. выдано более 1 трлн руб., что на 60% выше, чем в 2015 г.

Кредитование малого и среднего бизнеса в портфеле банка составляет на сегодняшний день больше 500 млрд руб. В Россельхозбанке кредитуется почти 300 000 представителей самозанятого сельского населения, фермеров и личных подсобных хозяйств, добавил Патрушев.

Прирост средств клиентов за 2016 г. составил более 400 млрд руб., что на 35% выше уровня 2015 г. и существенно выше среднерыночных показателей.