Рекомендации по акциям: инвестбанки повышают оценки по нефтяным и газовым бумагам

JPMorgan провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил рекомендацию по GDR «Новатэка» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $59,26 до $145;

- повысил прогнозную стоимость акций «Газпрома» с $2,46 до $3,15, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с $53,02 до $73, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $4,45 до $7,7, рекомендация «держать» не изменилась.

HSBC повысил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с $60 до $68, рекомендация «покупать» не изменилась.

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» с $92,5 до $100, рекомендация «продавать» не изменилась.

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $10,1 до $10,2, рекомендация «держать» не изменилась.

JPM понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $45 до $36, рекомендация «держать» не изменилась.

HSBC повысил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $44,2 до $44,6, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $39 до $36, рекомендация «держать» не изменилась.