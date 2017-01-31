ЦБ запретил банку «Енисей» проведение операций по счетам и вкладам

Центробанк России ввел запрет на проведение операций по счетам и вкладам в банке «Енисей», сообщил «Интерфаксу» представитель банка.

Ранее банк опровергал появившуюся в соцсетях информацию о введении запрета со стороны ЦБ.

Запрет введен 25 января сроком на шесть месяцев по итогам проведенной регулятором проверки, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в банке «Енисей». «Вероятно, завтра (1 февраля) на нашем официальном сайте будет размещена более подробная информация для клиентов о текущей ситуации», – сказал он.

При этом банк «Енисей» 30 января обратился в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением о признании решения Центробанка о запрете на банковские операции недействительным. Иск в том числе подписан председателем совета директоров банка Иваном Озеровым (владеет 9,43% акций банка). Суд должен до 1 февраля назначить дату слушания дела.

Банк является участником системы страхования вкладов, что предполагает при наступлении страхового случая выплату вкладчикам 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

Банк «Енисей» создан в ноябре 1990 г. на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР, имеет филиал в Москве. Основными акционерами, по данным Банка России, являются московские ООО «Дивити-инвест», ООО «Примьеро групп», ООО «Лантана-инвест», ООО «Станлей», ООО «Арте холдинг» и ООО «Дженирал финанс» (все владеют по 10,01% акций банка).

Банк «Енисей» по итогам 2016 г. занял 235-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».