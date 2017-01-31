Nasdaq закроет лондонскую площадку NLX по торговле фьючерсами на процентные ставки

Американский биржевой оператор Nasdaq Inc. объявил о намерении закрыть лондонскую площадку NLX, на которой происходит торговля фьючерсами на процентные ставки.

NLX начала работать в 2013 г., когда Nasdaq пытался диверсифицировать свой бизнес, однако с приходом нового главного исполнительного директора Адены Фридман было принято решение отказаться от этого направления и сфокусироваться на стратегических целях компании.

Фридман возглавила Nasdaq в текущем месяце. Среди других решений, предпринятых ею, - развитие и ребрендинг продуктов в сфере активов с фиксированной доходностью.

Nasdaq списал $578 млн в связи с ребрендингом платформы для торговли казначейскими облигациями США eSpeed.

В IV квартале 2016 г. Nasdaq зафиксировал чистый убыток в размере $224 млн, или $1,35 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $148 млн, или $0,88 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль компании без учета расходов на реструктуризацию и приобретение активов, а также разовых факторов составила $0,95 на акцию, выручка увеличилась на 12% до $599 млн.