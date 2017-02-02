Brent торгуется на уровне $56,54 за баррель после скачка в среду

К 9.57 мск четверга апрельские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $56,54 за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI в Нью-Йорке составляла $53,6 за баррель. За торговую сессию в среду фьючерсы на Brent подорожали на $1,22 (2,2%) до $56,8 за баррель, контракты с WTI – на $1,07 (2,03%) до $53,88 за баррель, напоминает «Интерфакс». В среду котировки росли на сигналах о том, что нефтедобывающие страны активно сокращают добычу.

В среду министр энергетики России Александр Новак заявил, что поддержавшие соглашение в прошлом году нефтедобывающие государства снизили производство нефти в январе примерно на 1,4 млн барр./сутки. В России добыча в январе уменьшилась на 117 000 барр./сутки, добавил он. По оценкам аналитической компании JBC Energy, страны ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%.

Минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю в стране добыча нефти сократилась на 46 000 барр./сутки до 8,9 млн барр./сутки. Запасы нефти в США, однако, выросли по итогам четвертой недели подряд, составив 494,8 млн баррелей.

Государства ОПЕК «по-прежнему держатся вместе, и основное внимание трейдеров сфокусировано на добыче нефти в США», отмечает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. «Данные о производстве нефти в США за прошлую неделю не были принципиально новыми, однако снижение добычи несет в себе облегчение для трейдеров, играющих на подъем цен», – цитирует его MarketWatch.