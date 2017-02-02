Страховщикам грозят штрафы до 200 000 рублей за отказ продавать е-полисы ОСАГО

Правление Российского союза автостраховщиков (РСА) одобрило проект, согласно которому вводятся штрафы для страховых компаний за отказ в продаже электронных полисов (е-полисов) ОСАГО. Наказание предусматривает предупреждение или штраф до 200 000 руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РСА.

Система штрафов также будет распространяться на так называемого замещающего страховщика, на сайт которого автоматически перенаправляется потребитель в случае, если интернет-ресурс страховой компании, куда он обратился первый раз, испытывает технические проблемы. Штраф для «замещающего» страховщика составит 50 000 руб. за каждый незаключенный договор, применяться эта санкция будет на основании жалоб клиентов.

«Эта система правомерна, это не является нарушением. Но если страховщик, к которому перенаправлен клиент, не заключил с ним договор, то тогда он подпадет под штраф», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.