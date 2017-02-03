Судебные приставы прокомментировали использование их службы в новой схеме отмывания

В компетенцию судебных приставов не входит проверка случаев отмывания средств с использованием компаниями судебных решений. Так ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) прокомментировали статью «Коммерсанта» о новой, практически неуязвимой схеме отмывания и вывода средств за границу с использованием приставов. В ФССП знают об этой схеме, но в полномочия службы входит только исполнение решений судов по поступившим исполнительным листам, а не их проверка.

По информации «Коммерсанта», в новой схеме два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или через мировое соглашение. Истцом становится нерезидент, который требует погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, тогда принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, пишет издание. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке и легализуются.

В ЦБ газете сказали, что знают об этой схеме и что через нее в прошлом году на зарубежные счета было переведено «около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год». Суды приняли решения по искам, имеющим признаки такой схемы, на сумму более 37 млрд руб., сказали в пресс-службе регулятора: «Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.». Там добавили, что технически эта схема закон не нарушает и что проблема в том, что у судов нет полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, участвующие в тяжбе компании проверять на фиктивность.