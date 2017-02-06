РТС обновил максимум с сентября 2014 года

Индекс РТС утром в понедельник поднялся вплотную к рубежу 1200 пунктов, обновив максимум с сентября 2014 г.

К 10.41 мск РТС вырос на 0,41% до 1195,25 пункта, максимум дня составил 1196,99 пункта (+0,6%). Индекс ММВБ составляет 2225,44 пункта (-0,05%).

Курс доллара упал на 24 коп. до 58,73 руб., евро – на 46 коп. до 63,13 руб. (данные на 10.27 мск).

На мировых фондовых площадках в понедельник преобладает подъем, также дорожает нефть на новых санкциях США против Ирана, хотя рост сырья сдерживается ожиданиями увеличения добычи в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 10.17 мск в понедельник составила $57,08 за баррель (+0,5%), мартовская цена WTI – $54,08 за баррель (+0,5%).