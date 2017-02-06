Рекомендации по акциям: UBS противопоставил «Ленту» и Х5 «Магниту» и «Дикси»

UBS провел переоценку российских ритейлеров:

- повысил рекомендацию по GDR «Ленты» с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость – с $8,6 до $10,8;

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $35,8 до $41, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Магнита» с 10 650 руб. до 10 350 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Дикси» с 319 руб. до 311 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Citi понизил рекомендацию по GDR АФК «Система» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $8,8 до $9,7.