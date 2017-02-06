Кредитный рейтинг России не станет инвестиционным еще как минимум 1-2 года – S&P

Суверенный кредитный рейтинг России, вероятно, останется «мусорным» «как минимум в течение года или двух», сообщило в понедельник агентство S&P Global.

Сейчас России присвоен S&P рейтинг BB+ со стабильным прогнозом. Это на одну ступень ниже инвестиционного уровня.

«Мы полагаем, что рейтинг как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», - сказал Reuters руководитель подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер.

«Россия столкнулась с надолго укоренившейся проблемой, которая заключается в отсутствии динамизма и диверсификации экономики. Речь также идёт о сокращающемся населении, что делает потенциал для роста ещё меньше, и за последнее время поддержку бюджету оказало лишь более существенное восстановление цен на нефть».

Российские активы в последние месяцы демонстрировали ралли на фоне ожиданий того, что президент США Дональд Трамп, который обещал улучшить отношения с лидером России Владимиром Путиным, отменит как минимум часть санкций.

Однако Кремер сказал, что «пока слишком рано говорить» о том, как будет развиваться ситуация с санкциями и он не считает, что она существенно влияет на рейтинг.

«Это (снятие санкций США) не столь важно (для России) с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС, поскольку торговля России с ЕС гораздо шире», - добавил он.