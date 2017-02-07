Рекомендации по акциям: Goldman Sachs с оптимизмом смотрит на ритейлеров

Goldman Sachs провел переоценку российских ритейлеров:

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $35,5 до $44, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $40,6 до $43,7, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $7,7 до $9, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR O’Key Group с $2,3 до $2,7, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Дикси» с 330 руб. до 320 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

«Уралсиб ” понизил рекомендацию по GDR “Магнита” с “покупать” до ”держать”, прогнозная стоимость понизилась с $41 до $37.