Brent подешевела до $54,58 за баррель

К 8.52 мск среды апрельские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $54,64 за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI в Нью-Йорке к этому времени составляла $51,57 за баррель. За торги вторника Brent подешевела на $0,67 (1,2%) до $55,05 за баррель, WTI - на $0,84 (1,58%) до $52,17 за баррель, напоминает «Интерфакс». Котировки продолжают снижаться в среду на опасениях, что наращивание добычи в США компенсирует сокращение производства в ОПЕК.

Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Министерство энергетики опубликует свои данные в среду. Аналитики ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов - на 2,5 млн баррелей.

Управление по информации в области энергетики (EIA) минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 г. с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 г. Прогноз на нынешний год EIA не изменило - 9 млн б/с - и слабо повысило прогнозы цен основных марок нефти. По новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 г. составит $53,46 за баррель, Brent - $54,45 за баррель.

Иранское информационное агентство FARS процитировало министра нефти страны Биджама Зангане, который считает, что странам ОПЕК необходимо продлить действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2017 г.