ЦБ ожидает темпы роста объемов кредитования в диапазоне 4–7% в 2017 году

Темпы роста кредитования российской экономики в текущем году будут положительными, около 4–7%, сообщила в интервью ТАСС председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы это видим и ожидаем, что в 2017 г. будут положительные темпы роста кредитования. Но они не будут высокими, 4–7%, поскольку наращивание кредитования должно быть адекватно темпам экономического роста. Темпы кредитования могут быть выше роста, но ненамного, иначе могут начать формироваться долговые пузыри, – отметила она.

Набиуллина напомнила, что в прошлом году наблюдалось снижение кредитов предприятиям при некотором повышении кредитов физическим лицам.

«Во многом это было связано с тем, что до середины прошлого года шел рост плохих активов банков, что было ожидаемо в условиях рецессии. Банки в 2015 г. и в начале 2016 г. достаточно активно создавали резервы по этим плохим активам, динамика плохой задолженности показывает, что банки уже могут наращивать свой кредитный портфель», – считает она.