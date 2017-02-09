ЦБ не готов расширять механизм принудительного bail-in на широкий круг кредиторов

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор пока не готов расширять механизм принудительного bail-in на более широкий круг кредиторов проблемных банков.

«Почему такая полумера? Во-первых, мы убеждены, что эта мера не вызывает особых вопросов, все участники рынка считают справедливым признание повышенной ответственности акционеров по сравнению с другими категориями кредиторов. Если распространять принудительный bail-in на других кредиторов, то это уже другая концептуальная история. И в общем-то, если честно, мы внутри себя не готовы к этому решению. Мы полагаем, что экспертное сообщество и законодатели утонут и погрязнут в обсуждениях уровня ответственности различных категорий кредиторов. Эта концепция нуждается в дополнительном обсуждении», — сказал Тулин.

Банк России и Минфин рассматривают процедуру bail-in как один из вариантов работы с банками, оказавшимися на грани банкротства. Обсуждалось, что этот механизм может быть распространен на депозиты юридических лиц от 100 млн руб. и не коснется физлиц.

Bail-in — это принудительная конвертация требований кредиторов в субординированные займы или уставный капитал для покрытия дыры в капитале банка.