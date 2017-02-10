Банк «Нефтяной альянс» ввел ограничения на операции по вкладам и переводам физлиц

Банк «Нефтяной альянс» ввел ограничения на операции по пополнению и выдаче вкладов, а также на платежи и переводы физических лиц, сказали RNS в call-центре кредитной организации. Ограничение распространяется на все регионы присутствия банка.

«Вам надо приехать, написать заявление, мы вас запишем в очередь, 3–4 дня будет рассматривать руководство, сейчас есть проблемы с выдачей денежных средств», — сказала сотрудница, отвечая на вопрос, можно ли досрочно снять вклад. Она подчеркнула, что пополнение депозитов пока также приостановлено.

Оператор отметила, что банк ограничил платежи и переводы физических лиц, частично уходят платежи только юридических лиц.

По данным портала banki.ru, «Нефтяной альянс» занимает 215-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 10,75 млрд руб.