Арбитраж Москвы отказался удовлетворить миллиардный иск ЕАБР к «ФК Открытие»

Арбитражный суд города Москва отклонил в полном объеме иск Евразийского банка развития (ЕАБР) о взыскании около 1,1 млрд руб. с банка «Финансовая корпорация "Открытие"». Это следует из копии решения арбитража, поступившего в редакцию «Ведомостей».

Иск поступил в арбитраж 2 ноября прошлого года. Основания исковых требований на данный момент в опубликованных материалах суда не уточняются, сообщал ранее «Прайм». Третьим лицом к делу привлечено ООО «Лизинговая компания Северо-Запада».

ЕАБР уже требовал в арбитраже Москвы взыскать с "ФК Открытие" более 1 млрд руб. задолженности по банковской гарантии от 14 февраля 2013 г., но суд в сентябре 2016 г. оставил иск без рассмотрения, поскольку установил, что истцом не соблюден обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования разногласий.

В настоящее время в столичном арбитраже рассматривается еще один иск ЕАБР к ФК "Открытие" – на 621 млн руб. Истец просит обязать ответчика произвести выплату по договору банковской гарантии. Реквизиты договора и наименование принципала, чьи обязательства гарантировал ответчик, стороны в суде не назвали.