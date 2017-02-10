В «черном списке» ЦБ больше 6000 банкиров

На начало 2017 г. в «черном списке» Банка России фигурирует более 6000 банкиров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ. В перечень вносится информация о лицах, чья деятельность в той или иной степени негативно сказалась на работе какого-либо банка. Также туда вносятся сведения о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

На 1 января в черном списке были сведения об имеющих неудовлетворительную деловую репутацию 2943 лицах - бывших руководителях и членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций; 601 физическом лице, являвшемся ранее владельцем крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций, контролером таких владельцев, а также единоличных исполнительных органов крупных владельцев (контролеров).

Также в базу включены еще более 2500 физлиц по иным основаниям, предусмотренным положением Банка России 408-П.

В сентябре 2016 г. в «черном списке» было 5500 человек.