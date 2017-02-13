«Пересвет» обвиняет Альфа-банк в нарушении моратория ЦБ – РБК

Банк «Пересвет», подавший в Арбитражный суд Москвы иск к Альфа-банку, просит признать незаконным его решение о принудительном прекращении форвардной сделки, сообщает РБК со ссылкой на судебные документы. Заседание по иску назначено на 15 марта.

Речь идет о приобретении в интересах «Пересвета» на деньги Альфа-банка бумаг, которые затем «Пересвет» должен был выкупить на свой баланс и вернуть кредитору деньги. На момент введения временной администрации Альфа-банк приобрел бумаг примерно на 9 млрд руб., значительная доля приходилась на векселя. Гарантией по исполнению обязательств служили два депозита, размещенных «Пересветом» в Альфа-банке. Объем депозита по облигациям и евробондам составил более 800 млн руб., а по векселям – в качестве обеспечения 4,8 млрд руб.

За день до введения временной администрации Альфа-банк потребовал от «Пересвета» исполнить контракт. Дату сделки он назначил на 20 октября 2016 г. «Пересвет» обязательства не исполнил, объяснив, что в банке уже была картотека неисполненных требований других кредиторов и выполнение сделки могло бы нарушить их интересы. 21 октября в «Пересвете» была введена временная администрация и объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Однако Альфа-банк списал средства «Пересвета», находившиеся у него на депозите, и продал часть портфеля ценных бумаг. Оставшийся после продажи бумаг 1 млрд руб. Альфа-банк «Пересвету» вернул.

Временная администрация «Пересвета» считает, что принудительная продажа бумаг ниже рыночной цены могла принести ущерб банку на 4,71 млрд руб., а действия Альфа-банка, противоречат условиям моратория и закону «О банкротстве», поскольку при введении моратория ЦБ кредитор не может начислить штрафы, пени или ввести финансовые санкции в отношении должника, не исполнившего свои обязательства. Также администрация требует вернуть Пересвету» списанный депозит (5,6 млрд руб.) и проценты за пользование его средствами в сумме 171 млн руб. Сумма иска составляет 10,5 млрд руб.

В Альфа-банке считают, что сделка законна и была проведена на рыночных условиях.