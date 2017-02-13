Рекомендации по акциям: БКС значительно улучшил оценки девелоперов

БКС провел переоценку компаний сектора недвижимости:

- повысил прогнозную стоимость GDR LSR Group c $3,8 до $6, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR Etalon Group с $3,4 до $5,4, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR PIK Group с $2,6 до $5, рекомендация «продавать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость GDR НМТП с $8 до $10, рекомендация «держать»не изменилась.

HSBC повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retali Group с $35 до $40, рекомендация «покупать» не изменилась.

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций QIWI с $19,5 до $18,7, рекомендация «покупать» не изменилась.