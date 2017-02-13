К концу 2016 года задолженность по ипотечным кредитам выросла до 4,5 трлн рублей – ЦБ

Объем ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), предоставленных банками физлицам, в 2016 г. увеличился на 26,7% по сравнению с 2015 г. Этот показатель достиг 1,5 трлн руб., сообщил Банк России.

Выросла и накопленная к концу года задолженность по ипотечным кредитам, она достигла 4,5 трлн руб. Это на 13% больше, чем показатель в 2015 г. Доля валютных кредитов в портфеле сократилась вдвое, до 1,6%.

«В декабре прошедшего года на фоне сезонного увеличения спроса, поддержанного завершением госпрограммы субсидирования ипотеки, объем предоставленных ИЖК достиг максимума с марта 2016 г., составив 184 млрд руб.», - говорится в сообщении регулятора. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, оказалась рекордно низкой за последние пять лет и составила 11,45% против 12,92% в декабре 2015 г.