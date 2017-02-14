Нефть слабо дорожает после резкого снижения накануне

Цены на нефть слабо растут после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о сокращении добычи странами ОПЕК и о коммерческих запасах нефти в США.

Апрельские контракты на нефть марки Brent к 8.10 мск выросли на 0,29% до $55,75 за баррель, WTI подорожала на 0,13% до $53,79 за баррель.

По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли в шестой раз подряд, подъем составил на 3,5 млн баррелей.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн барр./сутки с января 2017 г., с тем чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн барр./сутки, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов «Интерфакса».