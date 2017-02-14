Рекомендации по акциям: ритейлеры не радуют инвестбанки

Citi провел переоценку российских ритейлеров:

- понизил рекомендацию по GDR O’Key Group с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась со 125 руб. до 100 руб.;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с 2750 руб. до 2500 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Дикси» с 410 руб. до 300 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

«Уралсиб» понизил рекомендацию по акциям «Дикси» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $6,4 до $4,9.

Credit Suisse понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $42 до $38, рекомендация «держать» не изменилась.

«ВТБ капитал» понизил рекомендацию по GDR «Мегафона» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $11,5 до $11.