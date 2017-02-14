ЦБ отключил банк «Нефтяной альянс» от своей платежной системы

ЦБ России отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) московский банк «Нефтяной альянс», сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

10 февраля сотрудник колл-центра сообщил агентству «Прайм», что банк перестал выдавать вклады по первому требованию клиентов из-за проблем с наличностью. Клиенты должны писать заявление о досрочном отзыве вклада, которое будет рассмотрено на пятый день без гарантии, что средства будут возвращены. ЦБ, по словам официального представителя банка, также ограничил «Нефтяному альянсу» прием вкладов населения и ИП.

Крупнейшим акционером банка является Валентин Бобырев (21,48%), бывший депутат Госдумы четвертого и пятого созывов, ныне заместитель директора филиала Rusal Global Management B.V. (Нидерланды).

Акционером является также нефтегазовая корпорация «Петрорус» (3,85%), единственный учредитель которой – Кирилл Жихарев. Последнему принадлежит 9,54% акций банка, а его отцу Леониду Краснянскому – еще 15,93%. Таким образом, на группу лиц, связанных с корпорацией, приходится почти 30% акций банка.