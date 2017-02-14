Японская фондовая биржа закрылась в минусе на сообщениях Toshiba

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торговую сессию вторника в основном в «красной зоне», японская биржа к концу торгов опустилась более чем на 1% на фоне сообщений Toshiba о переносе даты публикации отчетности и многомиллиардных списаниях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,13%, до 19238,98 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03% до 3217,93 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite – снизился на 0,02% до 1964,32 пункта. Корейский KOSPI просел на 0,20% до 2074,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,10% до 5755,20 пункта.

Японская корпорация Toshiba ранее сообщила, что переносит дату публикации отчетности с 14 февраля на 14 марта. Это связано с пересмотром ее финансовых показателей из-за негативных последствий от сделки ее «дочки» Westinghouse Electric Co. с CB&I Stone & Webster. По данным компании, за отчетный период она получила операционный убыток в размере 544,7 млрд иен (около $4,8 млрд).

Помимо этого Toshiba сообщила, что зарезервирует около $6,3 млрд по итогам девяти месяцев из-за перерасхода средств на текущие проекты в США. Акции Toshiba по итогам торгов упали на 8,01% до 229,80 иены за бумагу.

Положительное влияние на торги АТР оказала статистика из КНР. Как сообщило государственное статистическое бюро страны, инфляция в Китае по итогам января выросла на 2,5%, индекс цен производителей (PPI) – на 6,9%. Эксперты прогнозировали ускорение инфляции в КНР в январе на 2,4%, а рост индекса цен производителей – на 6,6%. При этом PPI в январе в Китае показал максимальный рост с августа 2011 г.