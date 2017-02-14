Индекс ММВБ упал ниже 2140 пунктов и вернулся в прошлый год

Индекс ММВБ днем во вторник на фоне укрепления рубля откатился ниже 2140 пунктов и вернулся в прошлый год, к уровням начала декабря.

К 12.22 мск ММВБ упал на 1% до 2139,94 пункта, в ходе торгов опускаясь до 2135,61 пункта – минимума с 5 декабря.

Индекс РТС просел до 1169,37 пункта (-0,3%). Рублевые цены основных фишек на Московской бирже снизились в пределах 4,2%.

Курс доллара упал на 34 коп. до 57,64 руб., евро – на 19 коп. до 61,26 руб.