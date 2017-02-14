Прибыль банков России в январе выросла более чем в 3,5 раза, до 114 млрд рублей

Прибыль российских банков в январе 2017 г. выросла более чем в 3,5 раза по сравнению с январем 2016 г. и составила 114 млрд руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«За январь 2017 г. кредитными организациями получена прибыль в размере 114 млрд руб. (за аналогичный период 2016 г. – прибыль 32 млрд руб.). Резервы на возможные потери за январь выросли на 1,7%, или на 93 млрд руб. (за январь 2016 г. – прирост на 1,8%, или на 98 млрд руб.)», – сообщает ЦБ.