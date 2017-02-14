Мособлбанк хочет отсудить у своего основателя 67,8 млрд рублей

Мособлбанк через суд пытается взыскать 67,8 млрд руб. со своего основателя Анджея Мальчевского. Как передает «Прайм», это сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова. В эту сумму представители кредитной организации оценили нанесенный ей ущерб. Дата рассмотрения иска не назначена.

Иск подан в городской суд Видного, Мособлбанк рассчитывает добиться ареста недвижимости Мальчевского в порядке обеспечительных мер, писал ранее «Коммерсантъ».

Иск основан на приговоре Измайловского райсуда, который в 2016 г. признал Мальчевского, бывшего председателя правления банка Виктора Янина, а также его бывшего заместителя Юлию Зедину виновными в масштабном хищении средств вкладчиков. Тогда районный суд решил, что Мособлбанк может взыскать ущерб с виновных в рамках гражданского, а не уголовного судопроизводства, напоминает издание.

При этом сумма иска первоначально была выше, но при расчете претензий, отмечается в документе, банк уменьшил взыскание на 485,1 млн руб., учитывая, что Мальчевский погасил часть ущерба еще во время расследования уголовного дела, добавляет «Коммерсантъ».