Рекомендации по акциям: Goldman Sachs переоценил телекоммуникационные, а Credit Suisse – металлургические бумаги

Goldman Sachs провел переоценку телекоммуникационных компаний:

- повысил рекомендацию по GDR «Мегафона» с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость – с $10,4 до $12,9;

- повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $9 до $11,6, сохранив рекомендацию «держать»;

- возобновил анализ ADR Vimpelcom с прогнозной стоимостью $5,8 и рекомендацией «покупать».

Credit Suisse провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 2,867 до 2,74 британского фунта, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR ММК с $8,7 до $11, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR НЛМК с $21 до $23, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Северстали» с $14 до $15, рекомендация «держать» не изменилась.

JPMorgan повысил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $37 до $38, рекомендация «покупать» не изменилась.