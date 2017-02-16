Госдума может отсрочить введение натурального ОСАГО

Депутаты Госдумы подготовили поправку об отсрочке приоритета натурального возмещения над денежными выплатами в ОСАГО, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «(Мы предложили норму), которая предусматривает, что закон будет действовать с 1 января следующего года, но у Центробанка будет право вводить его в отдельных территориях, токсичных территориях, где так называемые "юристы" злобствуют», - отметил Аксаков.

Законопроект может быть рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании 22 февраля. Позицию депутатов поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметил Аксаков. Источник в Госдуме сообщил «Интерфаксу», что профильный комитет рассмотрит консолидированные поправки к этому закону на заседании 20 февраля.

Проект закона о натуральных выплатах в ОСАГО, подготовленный депутатами, был принят Госдумой в первом чтении 14 декабря 2016 г. Предполагалось, что документ вступит в силу с 1 апреля 2017 г.