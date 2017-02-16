Уголовное дело по факту хищения средств клиентов «Ланта-банка» расследуется в Москве – «Интерфакс»

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту многомиллионного хищения средств клиентов «Ланта-банка» в Москве, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«По факту хищения почти 20 млн руб. со счетов клиентов "Ланта-банка" возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса России», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что деньги исчезли, в частности, со счетов ряда актеров и музыкантов. «На данный момент выявлены далеко не все пострадавшие, сумма ущерба со временем может увеличиться», - сказал источник.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о хищениях из одного из столичных банков.

По его словам, от действий злоумышленников пострадали 18 граждан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК России «Мошенничество».

Число банкротств компаний увеличилось в конце прошлого года из-за ослабления рубля
Небольшие банки отстояли свое право работать по всей стране
Фото