Уголовное дело по факту хищения средств клиентов «Ланта-банка» расследуется в Москве – «Интерфакс»

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту многомиллионного хищения средств клиентов «Ланта-банка» в Москве, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«По факту хищения почти 20 млн руб. со счетов клиентов "Ланта-банка" возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса России», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что деньги исчезли, в частности, со счетов ряда актеров и музыкантов. «На данный момент выявлены далеко не все пострадавшие, сумма ущерба со временем может увеличиться», - сказал источник.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о хищениях из одного из столичных банков.

По его словам, от действий злоумышленников пострадали 18 граждан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК России «Мошенничество».