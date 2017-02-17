Рекомендации по акциям: "Сбербанк CIB" повысил прогнозы по металлургическим бумагам

«Сбербанк CIB» провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил рекомендацию по GDR НЛМК с «покупать» до «держать», но повысил прогнозную стоимость с $14,1 до $22,93;

- понизил рекомендацию по GDR «Северстали» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $11,36 до $16,66;

- повысил прогнозную стоимость GDR ММК с $5,05 до $12,72, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Норникеля» со $146,9 до $180, рекомендация «держать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость GDR ММК с $9 до $12, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Сбербанк CIB» повысил прогнозную стоимость GDR ВТБ с $1,3 до $1,8, рекомендация «продавать» не изменилась.

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $100 до $110, рекомендация «держать» не изменилась.