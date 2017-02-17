Минстрой предлагает сделать паи ЖСК залогом по ипотеке

Минстрой России предлагает внести изменения, благодаря которым паи жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) могут стать залогом для получения ипотечного кредита, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Он напомнил, что сейчас пай не может являться залогом при ипотечном кредитовании, в результате чего последние несколько лет институт ЖСК не развивался.

«В целом я считаю, что жилищно-строительный кооператив — это еще одна возможность для обеспечения доступности жилья. Но если регион создает кооператив, то он обязан его контролировать», — сказал замминистра.