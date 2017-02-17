Альфа-банк досрочно вернет 62,8 млрд рублей господдержки

Альфа-банк не нуждается в антикризисном субординированном займе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 62,8 млрд руб. и обратился в ЦБ и АСВ с ходатайством о его досрочном возврате, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе кредитной организации.

«На данный момент Альфа-банк больше не нуждается в субординированном займе для выполнения обязательных нормативов... В связи с этим Альфа-банк обратился в АСВ и ЦБ с ходатайством о рассмотрении возможности досрочного возврата субординированного займа, полученного в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ», - сообщил представитель банка.

В настоящее время Альфа-банк со значительным запасом выполняет все обязательные нормативы Банка России, рассказали в пресс-службе. «Так, при нормативе ЦБ в 8,77% показатель составляет 14,37%. Дополнительную существенную поддержку капиталу оказал выпуск бессрочных еврооблигаций в конце 2016 г. в размере $700 млн и конвертация прибыли за 2015 г. в размере 35 млрд руб. в капитал банка», - добавили в банке.

Рост кредитования в приоритетных секторах по итогам 2016 г. вдвое превысил требования АСВ, указали в Альфа-банке.

АСВ в конце 2015 г. в рамках капитализации российских банков через механизм ОФЗ заключило с Альфа-банком договор субординированного займа на общую сумму 62,8 млрд руб. Альфа-банку были переданы ОФЗ пяти выпусков суммарной номинальной стоимостью 62,79 млрд руб. Процентные ставки по субординированным займам банка равны ставкам купонного дохода по соответствующим выпускам ОФЗ, увеличенным на 1% годовых.