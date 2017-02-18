Светлана Миронюк уходит с поста старшего вице-президента Сбербанка

Старший вице-президент Сбербанка Светлана Миронюк покидает свой пост. Об этом сообщили «Газета.Ru», RNS со ссылкой на осведомленные источники, а также подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к руководству Сбербанка.

По данным RNS, официальное объявление об этом будет сделано на следующей неделе.

В Сбербанке отказались от комментариев. «Мы не комментируем слухи. В настоящее время Светлана Миронюк занимает пост старшего вице-президента Сбербанка», – сказали в пресс-службе банка.

Комментарий самой Светланы Миронюк оперативно получить не удалось.

Миронюк занимает должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка с февраля 2016 г. С 2006 по 2013 гг. она возглавляла агентство «РИА Новости».