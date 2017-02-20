Рекомендации по акциям: инвестбанки переоценили «Яндекс», а металлурги разочаровали БКС

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $26 до $32, рекомендация «покупать» не изменилась.

HSBC повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $30 до $32,1, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $16,3 до $17,2, рекомендация «продавать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» начал анализ GDR MD Medical Group («Мать и дитя») с прогнозной стоимостью $13,3 и рекомендацией «покупать».

HSBC повысил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $7,4 до $7,5, рекомендация «держать» не изменилась.

БКС провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил рекомендацию по GDR ММК с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с $7,7 до $7,1;

- понизил рекомендацию по ADR «Мечела» с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с $6,4 до $4;

- понизил рекомендацию по GDR НЛМК с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость повысилась с $19 до $20;

- понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 2 до 1,9 британского фунта, рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Северстали» с $12 до $10, рекомендация «продавать» не изменилась.

Citi повысил прогнозную стоимость GDR ММК с $8,52 до $8,8, рекомендация «держать» не изменилась.