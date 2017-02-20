ЦБ России разрешил дочернему банку группы Auchan привлекать вклады населения

Российский Центробанк разрешил совместному банку группы Auchan и Credit Europe Group – «Оней банку» – привлекать во вклады средства физлиц, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Регулятор выдал ему лицензию на привлечение во вклады денежных средств физлиц в рублях и иностранной валюте 20 февраля.

В соответствии с действующим законодательством «Оней банк» стал участником системы страхования вкладов.

«Оней банк» начал работать в 2013 г., его уставный капитал составляет 345 млн руб. Учредителем банка является зарегистрированная во Франции компания Gefirus, в которой 60% принадлежит группе Auchan через Oney Banque Accord, а 40% – Credit Europe Group, входящей в FIBA Holding (контролируется турецким бизнесменом Хюсню Озегином).